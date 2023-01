Looduskalender ⟩ Tõnisepäeval anna üleliigsed moosid sõbrale

Lumikellukesed ja porgandipeenar

Lage roheline muru ei sobi muidugi talve keskpaika ja saqmuti need valged lumikellukeseninad, mis mustast mullast ninad välja panevad. Aga tuulise ilmaga on praegu hea koristada kasvuhoonet, hilissügisese külmunud redisekülvi vahelt leidsin täiesti kikkis ja rohelise tippsibularivi. Looduslik kelder töötab ka tänavu, peenardel on välja sulanud porgandivägi, kõigil ilusad oranžid kuued seljas ja rohelised sulgkübarad peas.

Tõnisepäev

LASTELE: Veeteed valla

Pole just väga tavaline, et talveharjal saan öelda, et otsige koos lapsega välja labidad ja kühvlid ning minge poriga mängima. Aga viimased talved on olnud soojavõitu ja nüüd on aeg päästa valla kõik veed, juhtida ära lumesulamisvesi teerajalt, mis külmade tagasitulekul ülilibedaks liuväljaks külmuks. Võibolla on mõnel pool vaja ehitada ka valle, et vesi teele ei tungiks nagu Jekabpilsi linnas Lätimaal.