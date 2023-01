Välismaalt ⟩ Soomes müüakse 3D-prinditud steike

Valmistoidu- ja lihatoodete ettevõte Atria oma kaubamärgi all taimseid valgutooteid ei tooda, kuid lepingu alusel teeb seda tütarettevõte Domretor, teatas Atria kommunikatsioonijuht Hanne Kortesoja. "Oleme hästi varustatud taimsete valgutoodete tootmise laiendamiseks, kui nõudlus on piisav," ütles ta.

Lihaasendajad ja taimsed valgud kuuluvad praegu toiduainetööstuses kõige kiiremini kasvavate kategooriate hulka. Taimseid tooteid valmistatakse aga endiselt sageli nii, et need meenutaksid liha.

Toidukaupade ettevõtte Foodwest tegevjuht Harri Latva-Mäenpää ütles, et see tuleneb inimeste harjumustest. „Lihasööjate jaoks on see kõige lihtsam viis proovida taimseid tooteid,” selgitas ta.