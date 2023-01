Ketramispisik on üle Eesti inimesed ära tinistanud

Ketramisel on peamine saada jalg ja käed koos tööle ning vokk peab olema hea.

Kui keeruline on ketramine? „Olen selle ära õppinud ja mul tuleb välja efektlõng. Ketramisel on peamine saada jalg ja käed koos tööle ning tööriist ehk vokk peab olema hea. „Kehva tööriistaga ei saa head tunnet kätte. Vokk peab olema seadistatud, kõik asjad õigesti pingutatud ja vokk peab liikuma. Ta peab tegema sinuga koostööd ja lausa nii, et sulle meeldib tema vurin.”

Traditsiooniliselt raske töö

Julika Roos on kedranud 17 aastat ehk ajast, kui kolis maale elama ja hakkas kasvatama lambaid. Iseõppijana omandas Julika ketramisoskuse ja on nüüd viisteist aastat seda oskust teistelegi jaganud. „Kui aastaid tagasi oli ketrajaid mõni üksik, siis nüüd on vanad oskused au sisse tõusnud ja huvi tegevuse vastu suur. Paljudel on kodus koerad ja otsitakse võimalust oma koera karvadest lõnga teha,” sõnas ta. „Sajad inimesed on õppinud ketrama ja mul on hea meel, et paljud teevad seda tööd ka teenusena.”

Ketrama õppida pole Roosi sõnul kerge, aga kui töövõtted on käe sees, edeneb ketramine ladusalt. „Ketramist on vanasõnades nimetatud vaevaks ja pigem kuulus see ebameeldivate tööde hulka,” märkis ta. Ent talle meeldib lõngaloomise protsess algusest peale ja ketramine haarab jäägitult. „Eesti inimene on tubli käsitööinimene. Naised oskavad kududa ja heegeldada, meil on käelise tegevuse oskus veel suuresti alles.”