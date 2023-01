Eesti päevalüpsi rekord uuenes

Kreta kontrolllüpsi tulemusi saab näha parimate päevatoodangute lingilt "Vabariigi tipplehmad läbi aegade . Sinna tabelisse on kantud kõik tipplehmad läbi aegade kontroll-lüpside põhjal, kes on andnud piima 70 kg ja rohkem.

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli teatel lüpsab Kreta praegu 4. laktatsiooni, viimasel poegimisel (24.10.2022) tõi ta ilmale kaksikud lehmvasikad, varasemad järglased on kõik pullvasikad olnud. Rekordlehm on sündinud 2017. aastal, tema isa on SARGANT-ET.