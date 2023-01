Kuidas keelatud aine mahetatrasse sai?

Tormi keerutas üles põllumajandus- ja toiduameti (PTA) hiljutine teade, et 21 tootja mahetatrast leiti fosetüül-alumiiniumi ja fosfoonhappe jääke, mis on mahepõllunduses keelatud.

PTA mahepõllumajanduse ja seemne osakonna peaspetsialisti Marge Thetloffi sõnul võivad antud ainete jääkide mahetoodangusse sattumise põhjused olla seotud kas mahetootmises lubamatute taimekaitsevahendite või mineraalväetiste kasutamisega.

Mahepõllumajanduse koostöökogu juhatuse liige Merit Mikk vaidleb aga vastu, et tõenäoliselt on tegemist juhtumiga, kus tootjad ei ole kasutanud mittelubatud aineid ja proovide tulemustest on tehtud ennatlikke järeldusi, ilma andmeid põhjalikult analüüsimata.

Looduse vingerpuss

Miku sõnutsi võivad need keelatud ained tõepoolest sattuda toodangusse taimekaitsevahendi kaudu, kuid Eestis turustatakse taimekaitsevahenditest fosetüül-alumiiniumi vaid aianduses, peamiselt maasikakasvatuses ja seda kasutatakse juuremädniku korral, keegi ei lähe sellega tatart pritsima.

Teise võimalusena võisid keelatud ained sattuda tatrasse mahetootele keelatud mineraalväetise kasutamisel. „Pole ju võimalik, et 21 tootjat üle Eesti, kellest enamik üksteist ei tunne, läheksid täpselt samal aastal sama kultuuri sama keelatud ainega väetama. See on absurdne!” rõhutas Mikk. „Esitatud väide, et mahetootjad on tatra kasvatamisel kasutanud mahetootmises mittelubatud aineid, on tõendamata.”

Küll aga on Miku sõnul võimalikud muud variandid. Euroopa Mahesertifitseerijate Nõukogu (EOCC) soovitab ühetaolist lähenemist ELi mahetootjatele ja lubab arvestada, et kõnealuste ainete jäägid võivad sattuda proovi üldsegi mitte pahatahtlikult, vaid täiesti loomulikul teel.