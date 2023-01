Teraviljaturgu ootab ees keerukas aasta

Scandagra viljaäri juhi Marge Pähkli sõnul mõjutab sõda Ukrainas turgu kuni 2024. aasta suveni. „Ukraina ei saa piisavalt külvata, sest sõjategevus käib ka põllumaal ja paljud põllud on mineeritud,” tõdes ta. Taristut on hävitatud ja põllumeeste finantsolukord on kannatanud, see teeb uue saagi külvamise keeruliseks.