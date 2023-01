Katkuviiruses metssigade arv Eestis aina kasvab

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialist Helen Prommik sõnas, et mullu muutus olukord halvemaks – suurenes nii aktiivsete viiruse leidude arv kui leviku areaal. 2021. aastal tuvastati katku aktiivset viirust neljas maakonnas ja 26 metsseal, mullu juba kuues ja 38 isendil. Leidude arv on 2019. aastast kasvanud, siis oli leide kuus, 2020. aastal 16. „Aktiivse katkuviiruse leiud näitavad, et haigus pole meie metsadest kuhugi kadunud ja on jätkuv oht kõikidele seakasvatusettevõtetele,” sõnas ta.