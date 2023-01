D nagu defitsiit

Jagaja on tunduvalt noorem kui mina ja vaevalt mäletab päris defitsiidiaegu. Kas neid minagi päriselt mäletan, sest lapsena pöörad nendele asjadele vähem tähelepanu, aga mõte ja tunne, et kuskilt Soomest, Rootsist või hea õnne korral sugulastelt Kanadast saabus midagi vajalikku või rõõmustavat, mida kohapeal saada ei olnud, hakkas minus selle loetud lause peale meenuma.

Mõne asja nappusega on üks kummaline lugu. Kui meil oli majanduskasvu aeg, oli asju ja teenuseid rohkelt, küll aga sai üks asi defitsiidiks. Aeg. Suur osa kodumasinate või teenuste reklaamidestki rõhus just ajale: aega sai nende abil säästa, kokku hoida, mõistlikumalt kasutada.

Aega tahaksid meist juurde paljud, aga mitte nii, et see tekiks majanduskriisi, koondamiste ja töökaotuste tõttu. Paraku on neid teateid aina rohkem: tööpuudus, rahapuudus. Ka telereklaamidest kõlab aina enam märksõnadena kokkuhoid ja rahasäästmine.

2023. on valimiste aasta ja loodan väga, et defitsiit ei kimbutaks niigi räsitud poliitilist kultuuri. Ausalt. Debati asemel kemplust näha ei jaksa. Et puudust poleks headest edasiviivatest ideedest. Ja neid pole erakondadel patt ka laenata erinevate valdkondade inimestelt. Et elu maal toimuks poliitikute tehtud otsuste toel.