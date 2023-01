Loodusrekordid: Eesti pikim allee ja suurim ahven

Rekord nr 3. Kõige pikem ja esinduslikum allee

Rahvasuu räägib, et vanasti olnud Vana-Vigala mõisa juures kokku 13 kilomeetrit alleesid igasse ilmakaarde. Tänapäeval on säilinud umbes viis kilomeetrit mõisa­alleed, mis teeb sellest Eesti kõige esinduslikuma alleegrupi. Kunagise mõisa­paruni ideena sündinud alleed rõõmustavad silma tänapäevalgi, igasse ilmakaarde hargnev Vana-Vigala allee harude kogupikkus annab kokku välja rekordimõõdu.

Rekord nr 4. Suurim püütud ahven

Tavaliselt mitte kuigi suureks kasvav ahven on meil tähtis püügikala ja see ongi võib-olla põhjus, miks tal harva väga suureks kasvada õnnestub. Rekordkalad on järgmised: 2,8 kilogrammi, püütud Peipsi järvest 1964. aastal; 2,58 kilogrammi, püütud Võrtsjärvest 2002. aastal; 2,4 kilogrammi, püütud Rõuge-Suurjärvest 1961. aastal.