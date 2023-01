Mahe või mitte, mis seal vahet on?

Kui Eesti maaülikooli loodusteadlane Ülo Mander oli 1980. aastate lõpus Saksamaal Kieli ülikoolis järeldoktorant, uuris ta keskkonnaprobleeme põllumajanduses. „Nõukogude aja lõpus ei käidud väetistega ümber kõige mõistlikumalt ja saastumist oli palju nii põhjavees kui veekogudes. See ärgitas põllumajandust teise pilguga vaatama,” rääkis ta 2019. aastal peetud mahepõllumajanduse aastakonverentsil. Saksamaal oli sel ajal orgaaniline põllumajandus juba levinud. See nimi on huvitav. „Aga iga põllumajandus on orgaaniline ja ökoloogiline, sest ilma süsinikuta ei toimu midagi. Kõik inimese kontrollitud agroökosüsteemid on ka ökoloogilised,” selgitas ta.