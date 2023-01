Piima hinnale prognoositakse tagasihoidlikku kasvu

PRIA andmetel taotles mullu piimalehma kasvatamise otsetoetust 658 loomapidajat, kellest 558 sõelale jäänule jagus 4 624 667 eurot. Nende hulgas on Saare- ja Hiiumaal, Muhus, Ruhnus ja Kihnus 84 piimalehma otsetoetuse saajat, kelle vahel jagub 1 011 567 eurot.

Ühistu annab kindluse

Raplamaal kasvatab OÜ Kehtna Mõis ligemale 800pealist piimakarja. Selle põllumajandusettevõtte juhatuse liige Märt Riisenberg on ka TÜ Eestimaa Piimatootjate Ühistu juhatuse ning TÜ EPIKO nõukogu liige. Ta kinnitas kuuldust, et ühistu kaudu varutava toorpiima müük Leetu on vähenenud, sest kodumaised piimatööstused pakkusid paremaid lepingutingimusi.