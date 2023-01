Võrreldes tangainetes ja leivas olevate rohkete süsivesikutega on banaani suhkrud palju mitmekesisemad, leidub sahharoosi, fruktoosi, glükoosi, tärklist, pektiine, mis imenduvad kergesti verre, ja tselluloosi. Viimast on banaanis küllaltki vähe, mis muudab ta võrreldes teiste puuviljadega kergemini omastatavaks.

Vilja küpsedes muutub süsivesikute koostis ja raskesti seeditav tärklis muutub kergesti seeditavaks monosahhariidiks (fruktoosiks ja glükoosiks) või disahhariidiks (sahharoosiks). Need omadused teevad vilja väärtuslikuks toiduaineks operatsioonijärgsetele haigetele, kellel on tüsistusi (mädanikke), samuti ulatuslike põletustega ja onkoloogilistele haigetele, eriti keemia- ja kiiritusravi ajal.

Suhkrurikkuse ja nende kiire omastamise tõttu söövad palju banaane sportlased. Pikamaajalgratturid kaotavad väga kuumadel võistluspäevadel higistades koos rohke veega ka palju jõudu andvaid mineraale. Äraproovitud nipp sellistes oludes on süüa soola sisse kastetud banaane, see toit taastab energia väga kiiresti. Kõigest kaks banaani annab piisavalt energiat, millest jätkub 90minutise treeningu jaoks.

Abiks kõrge vererõhu vastu

Indias tehtud uuringud näitavad, et banaan on suurepärane vererõhu alandaja. Katsealustel, kes sõid iga päev kaks banaani, langes vererõhk 10 protsenti. Tehti kindlaks, et banaanis on ühendeid, mis otseselt vererõhku mõjutavad. Need ühendid säilivad ka küpsetatud banaanis.