Äädikakärbsed tüütavad isegi keset talve

Puuviljad on mõttekas kaane alla peitu panna – isegi pealtnäha terve koorega viljas leiavad kärbsed ikka tillukese ava.2 × Shutterstock

Paljudes kodudes peetakse praegu võitlust kööki ja elutuba vallutavate äädikakärbselaadsete putukatega. Enamiku jaoks on see esmakordne kogemus, et tavaliselt augustis-septembris köögis marjade ja puuviljade ümber tiirutavad putukad jõulude ajal ühtäkki taas välja ilmusid.