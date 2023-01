Mahepõllumajanduse Koostöökogu süüdistab PTA-d mainekahju tegemises

PTA viidatud juhtumite puhul ei saa olla tegemist ka tavapõllu pritsimisest tekkinud tuuletriiviga mahetootjate põldudele.

PTA viidatud juhtumite puhul ei saa olla tegemist ka tavapõllu pritsimisest tekkinud tuuletriiviga mahetootjate põldudele, sest kõik mahetatrapõllud kindlasti ei ole selliste kultuuride naabruses, mille puhul on tavatootmises seenhaiguste tõrjeks fosetüül-alumiinium lubatud – need on maasikas, kurk, salatid ja dekoratiivtaimed. Üheks saasteallikaks võib olla ka mittelubatud väetise kasutamine, kuid see, et kõik 21 mahetootjat kasutasid sama mittelubatud väetist samal aastal sama kultuuri puhul, on samuti ülimalt ebatõenäoline.

„Oleme väga nördinud, et avalikkuseni on info jõudnud sellisel kujul, mis võib tarbijates tekitada ekslikku arusaama. Mahepõllumajanduse Koostöökogul on seni olnud hea koostöö Põllumajandus- ja Toiduametiga. Alles detsembri lõpus oli mahetootjate, PTA ja Maaeluministeeriumi ühine koosolek, kus arutasime mahenõuete ja kontrolliga seonduvat ning vastastikune lubadus oli jätkata igakülgset koostööd ja infovahetust. Ikka selleks, et mahetootmine oleks nõuetekohane ning et turule ei jõuaks mahenõuetele mittevastav toodang,“ rääkis Merit Mikk.