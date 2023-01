Looduskalender ⟩ Talve selgroog saab selle nädalaga murtud

LASTELE: Tahad Riia linna näha?

See on nüüd see koht, mille kohta tuleb öelda, et „ärge seda kodus järgi tehke“. Vanasti oli eriti külmadel päevadel vanematel lastel kombeks noorematelt küsida „Kas Riia linna tahad näha?“ Ja kui noorem huvi üles näitas, siis soovitati tal keel vastu raudeset panna. See on muidugi väga õel soovitus, sest keel külmub raua külge kinni ja lahti võib seda saada ilma viga tegemata ainult sooja vett peale kallates. Sama võib juhtuda aga ka niiske käega. Nii et see lugu tasub lapsevanematel lastele kindlasti ära rääkida, siis ei saa kiusajad võitu.