Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kauaaegne juht lahkub ametist

„Kui tuua välja positiivseid muutusi, siis viimase kümnekonna aasta sisse jäävad paljud olulised otsused põllumajandussektori jaoks, milles koja roll on olnud märkimisväärne. Näiteks on pikalt Eesti põllumajandussektori mureks olnud, et meie põllumajanduse otsetoetused olid ühed kõige madalamad Euroopa Liidus, kuid nii 2014-2020 kui ka 2021-2027 ELi finantsperioodide eel oleme läbirääkimistel ühise põllumajanduspoliitika eelarve osas teinud väga korralikke edusamme, mis tõid mõlemal korral põllumajandusele mitusada lisamiljonit. Hea meel on tõdeda, et meie toetused on praeguseks jõudnud ca 80% tasemele ELi keskmisest,“ sõnas ta.

„Tahan tunnustada Eesti põllumehi ja toidutootjaid, kes on visalt panustanud kodumaise toidutootmise arendamisse. Kuigi olud pole olnud alati lihtsad, siis on ka kriiside kiuste tootmisega jätkatud ja valdkonda väga palju investeeritud. Eesti inimesed võivad rõõmsad olla, et meil on toidulaud kaetud nii rikkaliku valiku kodumaise toiduga. Mõistagi tänan praeguseid ja endiseid kolleege, kes on suure pühendumusega töötanud,“ ütles Sõrmus.

Need väärtused ja kingad, mida ta maha jätab, on üsna suured

Tanel-Taavi Bulitko. Foto: Kristjan Teedema

Tanel-Taavi Bulitko, Põllumajandus-Kaubanduskoja kauaaegne nõukogu liige ja koja põllumeeste grupi esimees

Kui rääkida põllumajandussektorist, siis Roomet Sõrmus oli väga hea esindusfiguur, kuna ta tunneb valdkonda põhjalikult ja tal on laialdased taustateadmised, mis tegid temast erakordselt võimeka juhi. Tema juhtimise all tegi koda tohutu arenguhüppe ja sektor ise on koja abiga muutunud palju tugevamaks. Võib öelda, et ta tegi ära tohutu töö sektori arengu jaoks.

Tahan rõhutada Roometi oskust olla erinevate osapoolte lepitajaks, sest koja enda liikmedki on erinevate huvidega: on töötlev tööstus ja põllumajandustootjad, lisaks erinevad maamajanduse ettevõtjad – huvigruppe on väga erinevaid ning Roomet on nende kõikidega väga hästi hakkama saanud. See näitab kujukalt tema tasakaalukat ja diplomaatilist probleemide lahendamise oskust.

Need väärtused ja kingad, mida ta maha jätab on üsna suured. Tahan põllumeeste nimel tänada Roomet Sõrmust tehtud töö eest. Kui inimene on tööprotsessis, siis võib-olla ei adutagi kogu tema panust aga hiljem vaadatakse mida ta kõike head on teinud.