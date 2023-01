Põllujaamade andmed: sulale maale tulnud paks lumi soodustab haiguste teket

Paul-Techi põllujaamad näitasid selgelt, et osadel põldudel puudus seemnete idanemiseks ja tugeva taimiku kujunemiseks augustis piisav niiskus ning põllumehed otsustasid rapsi tuhkkuiva mulda mitte külvata. Seevastu taliteraviljadega läks paremini – pikk sügis pakkus arenguks piisavalt aega. Varasemate külvide kasvu tuli pidurdada. Ööpäeva keskmine õhutemperatuur Mandri-Eestis langes püsivalt alla 5 kraadi alles 14. novembril. 12. november pakkus korra veel isegi 14 soojakraadi.

Andmed aitasid ka väetiseid kokku hoida – mullandurid näitasid, et maapinda on jäänud piisavalt toitaineid, mis aitavad talveks taimikul tugevaks kujuneda ja lämmastiku kevadeks hoida. Eelmise aasta kogemuste põhjal pandi rohkem rõhku ka haigustõrjele, mis aastalõpu olusid arvestades peaks ennast hästi õigustama. Paks lumi tuli sulale maale ja lume all olid sarnased tingimused eelmise talvega. Jõuluaeg tõi aga heitlikud ilmad – soe ja vihm sulatas suurel osal põldudelt lume.