Sidrunid ja ananassid kingivad aknalaual kasvades vilju

Suvel on ananassitaimed Vološtšukil kasvumajas kosumas. „Kui sügisel vaja need tagasi sisse vedada, jagan jälle tuttavatele laiali, sest kõik ei mahu enam ära. Sel suvel hakkasin taimi väetiseveega otse tuutu sisse kastma, sest lugesin kusagilt, et siis taim arvab, et on vihmaperiood ja hakkab viljuma. Nüüd detsembri algul vaatasin äkki: oot-oot, mis ananassituutu sees on? Kuu ajaga olid õied tekkinud ja taim hakkas vilja otsa kasvatama.” Tegu on 4–5 aastat vana taimega.