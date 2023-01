Arvamus ⟩ Tänapäeva piimakarjakasvatus ei pea olema orjatöö

Kergemaks? Kas see on üldse võimalik? Kõik ju teame, et see töö pole kerge: see on aastatepikkune pühendumine ja valmidus 24/7. Põllumajandussektor on alati olnud pingeline ja me kõik oleme kuulnud vanemate põlvkondade väidet, et põllumajanduses tegutsedes puhata kohe kindlasti ei saa. Nii polegi ime, et noortele, kes soovivad sektorisse siseneda, see perspektiiv eriti ahvatlev ei tundu. Ometi olen päris kindel, et nutikalt tegutsedes ja ajakohase tehnoloogiaga kaasa minnes saab muuta tööd kergemaks, huvitavamaks ja ka tasuvamaks.