Arvamus ⟩ Kas perekonna pärand on kohustus või õnnistus?

Igaüks on kuulnud, et seakasvatuses on lood halvad. Igaüks on kuulnud, et üldse on majanduses nadi seis ja väiksemad tootmised sulgevad end. Igaüks on kuulnud suurtest kettidest, kes meie turgu vallutavad. Põhjuseid, miks mitte maale minna oma perekonnaäri üle võtma, on palju. Noorele inimesele, kes on hariduselt hoopis keegi muu kui põllunaine, on see hirmutav väljakutse.