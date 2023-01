Põlvkondade vahetus: Noored julgevad riskida, aga vanemad on järjepidevad

Muraka farmi peremees Karmo Männik pole kunagi unistanud põllumeheks saada. Kui Männiku isa üheksa aastat tagasi siitilmast lahkus, tuli kiiresti otsustada, mis talust edasi saab. „Tulin paari kuu jooksul maale ja võtsin talu üle,” rääkis ta. Otsust ei ole ta tänaseni kahetsenud, kuigi majanduslikus mõttes on valdkond keeruline.

Valdkonna juures paelub Männikut võimalus tegeleda loomadega ning see, et ükski tööpäev pole eelmisega sarnane, kuigi kogu aeg tehakse sama tööd. Nuputamist, kuidas ots otsaga kokku tulla, on palju. „Hea, kui piima hind oleks võrdne sisendite hinnaga ega ei peaks kogu aeg mõtlema, kuidas palkasid ja arveid maksta,” arutles ta.