Piimatootja argipäev: vahel vaatad „Aktuaalse kaamera” ära, vahel ei vaata

Kehtna külje all piima tootva Lepiku talu peremehe Kaupo Kauri moto on tegutseda tasa ja targu ning talupidamine on tema jaoks elustiil. Ka perenaine Piret Pärnamägi on kogu hingega talu tegemiste juures, kuigi veel lisaks veterinaariametit peab. Mullu varasügisel pälvis Lepiku talu 2022. aasta parima talu tiitli.