Varem delikatessiks peetud porgand sobib iga toidu sisse

Kui 16. sajandil peeti porgandit veel delikatessiks, siis sajand hiljem hakati seda Euroopa maades pidama ka võimsaks ravimtaimeks. Arvati, et see ei lase tekkida vähil, soodustab seedimist ja hoiab kaalu korras. Sellest ajast on pärit komme hoida toorest porgandit mees, sest nii säilivad kõik vitamiinid, pealegi tarvitasid eurooplased porgandit tihti suhkruasendajana, sest suhkur ja muud magustajad olid kallid. Prantsusmaal ja Saksamaal oli tavaks panna meeporgand jõululauale, et inimene oleks terve kogu järgneva aasta.

Kasu seemnetest ja lehtedest

Porgand sisaldab A-vitamiini, mis on kasulik silmadele. Seega on ütlusel, et porgand parandab nägemist, osaliselt tõepõhi all. Ent porgandis on ka palju mineraalaineid ja suhkruid. Ta aitab verevaesuse, isupuuduse, maksa-, neeru-, südame-veresoonkonna ja hingamisorganite haiguste korral.

Kunagi kasvatati porgandit hoopis peamiselt tema lehtede ja seemnete pärast. Seemnetee oli väärtuslik jook imetavatele emadele piima tekkeks, sellega raviti põiekive ja koguni hemorroide. Porgandipealsete teel olid samad omadused.

Eesti taluaedadesse jõudis porgand 19. sajandi lõpuks tänu mõisaaedadele. Peale suppi või putru lisamise tarvitati porgandit ka raviks, näiteks kaabiti seda põlenud kohale või joodi nõrkuse korral kuivatatud porgandist kosutavat teed. Kurku raviti riivitud porgandiga, millele oli lisatud mett ja sooja piima.

Tordiks, paja- või vormiroaks