Magusate viljade seemned pistke mulda

Lisaks tsitruselistele võib proovida söögipoest toodud viljadest kasvatada avokaadot, ingverit, mangot, ananassi, isegi granaatõunapõõsas võib kodusel aknalaual kasvama hakata. Oma kogemusest tean, et väga lihtne on ingver kasvama saada, ka tsitruselised tärkavad ilusti. Sageli sai lapsepõlves mõni mandriinist leitud seeme ema toalillepotti pistetud ja vahepeal kasvas meil kodus õige mitu mandariini- ja apelsinipuud. Samas ananass on mul hoolimata korduvatest ponnistustest alati enne juurte alla saamist mädanema läinud.