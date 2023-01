Eesti viljasorte saab eristada DNA-sõrmejälgede abil

Osa sorditunnuseid on kergesti nähtavad, näiteks kollane kartul erineb ilmselgelt punasest kartulist. Kui aga omavahel tuleks võrrelda näiteks kollaseid ovaalseid kartuleid, siis ainult pinnapealsest vaatlusest sortide eristamiseks ei piisa. Sel juhul tuleb vaadelda ka taime, mis omakorda eeldab mugula eelnevat kasvatamist põllul, seejärel tuleb lisaks võrrelda keetmisomadusi. Odra või nisu sortide eristamine vaid terade järgi on aga veelgi raskem ning sortide eristamiseks on vaja arvestada vähemalt ühe aasta põlluvaatlustega. Veel parem oleks sorte vaadelda kahe aasta jooksul, et välistada ilmastiku mõjust tingitud erisused. Olukorras, kus sordiõigsust on vaja kontrollida juba enne külvi, on aastane ooteaeg selgelt liiga pikk.