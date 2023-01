Amet: See, et toidus on baktereid või leidub taimekaitsejääke, on igati normaalne

„Euroopa Liit on ühtne turg ja ühtsed reeglid ja lähenemised. See, et meil on ühed maailma kõige kõrgemad toidutootmise standardid, selles me toidu puhtus või toidu ohutus ka väljenduvad. Mõistagi tehakse selle tagamiseks pidevalt tööd: teadus areneb ja arusaamad samuti. Me peame rahul olema ja õnnelikud inimesed, sest siin Euroopas on hea toidu ohutuse tagamise süsteem, kõrged standardid ja laiemas vaates nii Eesti toit, kui Euroopa Liidust pärit toit paistab silma positiivse poole pealt,“ sõnas Sõrmus.