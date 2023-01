Looduskalender ⟩ Aasta algus tõi kohtumise haruldase talikülalisega

Sulahommikul kireb kukk

Linnast maale talvepühi veetma läinutele ongi kõige suurem üllatus ehk see, et kaks kolmandikku ööpäevast on kottpime, nii et libedas pead jalaastu paiku otsima taskulambi või telefoniga. Lumevalgus on kadunud ja roheline murupind ei anna kiipsugi valgust edasi.

Kui jaanuarikuus on soe ilm, siis on veebruar külm ja vastupidi. Laiuse

Veel üllatavam on see, kui vaikne on metsade vahel. Ehk õigeveidi metsakohinat ja korraks möödalendava teraskotka jõminat, kes oma sõjateed otsib. Aga alles hommikul on kuulda möödalendava rasvatihase tiivavurinat ja loksutab möödalendav käbilindude parv. Suures päevas kronksatab allika läheduses vana ronk ja kui pererahvas ootamatu sula puhul kanakarja siblima laseb, hõiskab kukk oma laulu. Isegi uusaasta esimestel tundidel on kauge ilutulestikumüra asemel kuulda rohkem kaugete talude koerte haukumist, neil on teravamad kõrvad.