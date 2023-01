Uus aasta tõi mitmeid uuendusi nii põllu- kui kalameestele

1. jaanuarist saavad erimärgistatud diislikütust ehk rahvakeeli sinist kütust osta ainult juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmetel vastav ostuõigus. Füüsilised isikud enam erimärgistatud diislikütust osta ei saa.

Kütusemüüja peab enne igat erimärgistatud diislikütuse müüki registrist kontrollima, kas ostjal on õigus erimärgistatud diislikütust osta.

Kütuse aktiisitõusud lükkuvada ajutiselt edasi ja nii saab põllumajandussektor kuni 2024. aasta 30. aprillini kasutada eriotstarbelist diislikütust Euroopa Liidu miinimummära tasemel, mis on 21 eurot 1000 liitri kohta.

Püsirohumaad tagasi rajada

Kliima- ja keskkonnatoetuse ehk rohestamise toetuse saamise üks nõue on püsirohumaade säilitamine . Püsirohumaade osakaal riigis tervikuna ei tohi väheneda üle viie protsendi võrreldes 2015. aastal fikseeritud võrdlusarvuga. Iga aasta lõpus arvutab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) põllumajandustootjate deklareeritud püsirohumaa ja kogu põllumajandusmaa pindala alusel püsirohumaa säilitamise suhtarvu.

2022. aasta pindalatoetuste taotlustel esitatud andmete põhjal on Eestis taas tuvastatud püsirohumaa suhtarvu vähenemine üle lubatud taseme. Taotlejaid, kes on vaatamata keelule püsirohumaa kasutusotstarvet muutnud, on kokku 245 kogupindalaga 2287,66 hektarit.