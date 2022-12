Loodusest leiab ka keset talve mitmeid kasulikke ravimtaimi

Kui puutüvel saad musta pässiku väikese kirve või noaga lahti kangutatud, siis tükelda ja kuivata. Osast võib kohe tõmmise teha: lase pliidi serval soojas seista või pane termosesse 50kraadise veega. Kui esimene tõmmis joodud, lisa uuesti vett. Ühest portsust saab mitu korda teha, seni, kuni vesi tumedaks värvub. Must pässik on immuunsüsteemi tugevdaja ja teda võib tarvitada iga päev. Metsamehed on kasutanud teda kohvi asemel, tänapäeval kasutatakse isegi koogikreemides, magustoitudes ja kosmeetikas.