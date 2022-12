Igor Mang: Tahan, et elu maal säiliks!

Head olevat planeetide seisu järgi tulevas aastas vähe. Seetõttu manitseb astroloog eestlasi tagasi Vargamäele ehk maale ja metsa minema ning omale paar kitse soetama. „Siis ehk on võimalik ellu jääda, sest mets annab ehitusmaterjali, kütet ja toitu,” soovitas Mang. „Tunnen, et olen nagu Titanicul, vesi voolab sisse ja restoranis mängib muusika, mõni joob konjakit, aga kõigile päästepaate ei jagu. Ma tahan, et elu maal säiliks!”