Kihnus käis kõva nõidumine, mille vastu sai abi soolast

Näiteks peetakse Kihnus heaks tavaks enne toomapäeva tuba ära koristada, pesu pesta ja muud kodused tööd lõpetada. „Enne toomapäeva pühitakse tahm välja ehk Must-Toomas aetakse välja. Majad puhastatakse, pesu pestakse enne toomapäeva, sest kui see juhtub pärast, on Must-Toomas oma käed pesudesse puhtaks pühkinud ja pesu ei lähe enam valgeks, vaid jääb halliks,” rääkis Rosaali Karjam ehk Ärmä Roosi. „Meil on palju sellist, mida nimetatakse elu kunstiks.”