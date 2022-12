Uusaastaöö laualt ei tohi puududa kala, raha ja magus

Leia õige kaaslane

Hea aeg paarilise ligimeelitamiseks on 8. jaanuari täiskuu õhtu pärast kella kaheksat. „Söö meega saia ja tunne, kas lubad oma kaaslase enda sisemusse, oma rõõmu ja mineviku juurde, salasoppidesse. Siis tantsi erilistes riietes, tajudes tema kohalolu ja õhtu lõppedes viska üks ilus eurone münt lumme, plaksuta viis korda käsi ja kanna 77 päeva kaasas väikest kotikest, kus sees armastuse seemed, mis sulle seda sümboliseerivad. Ära vaata raamatust, vaid pane need ise kokku: kaneel, kivikesed, suled, sõrmused, kiri, lõhn. Kui selle 77 päeva jooksul pole kaaslast leidnud, vaata uuesti üle oma ootused ja enda omadused. Äkki on midagi, mis seda takistab?” kõlasid teadjanaise õpetussõnad.