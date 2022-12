Mis jäi meelde aastast 2022?

Seda ohtu, et vili Eestist otsa saaks, õnneks pole – Eestis eksporditakse pea 70% viljast, nii et varusid on.

Saak salves ja talivili külvatud, hakkas põllumees uue hooaja poole vaatama. Kirjutasime, kuidas viljahind tegi viljakasvatajatele rõõmu, saak oli hea. See, mis toimub väetiseturul, on aga hoopis teine asi. Väetisemüüjad kinnitasid, et põllumehed kaubata ei jää, küll aga sunnib kallim hind kalkuleerima ja väetist vähem kasutama, mis võib tähendada uuel aastal väiksemaid saake.

November

Saaremaal Uustla talus kasvatab Siim Sooäär koos kaaslase Margitiga ohustatud tõugu, eesti maakarja veiseid. Foto: Tiit Efert

Detsembrikuises lumekülluses on seda ehk raske uskuda, aga novembrikuu alguses saime kirjutada soojast sügisest ja noppida aiast veel vaarikaidki.

Novembris lõi laineid maa korraline hindamine, mille tulemused avalikuks said. Põllumaa hind kasvas näiteks 22,5 korda ja ees ootab maamaksu tõus. Maa müügihinda see Maa Eluga kõnelnud spetsialistide hinnangul siiski eriti ei mõjuta. Selle on kõrgeks kergitanud juba vabaturg.

Talve lähenedes läksid pealkirjad järjest mornimaks: „Toidutootjal pole kuskilt kokku hoida”; „Toidutootja teenib alla keskmise palga”; „Puiduettevõtjad on raskustes”.

Teemaks oli ka chaga ehk must pässik. Samal ajal, kui Eesti Maaülikooli uuring teatas, et ka lepal parasiteeriv must pässik on raviomadustelt sarnane kasepässikuga, leidis Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, et musta pässikut sisaldavates toodetes kasulikku eriti ei leidugi. Tootjad sellega muidugi nõus ei ole.

Novembris hakkas maaeluministeerium käima maakondadades, et tutvustada uut ühist põllumajanduse strateegiakava. Põllumeestel ja loomakasvatajatel on nüüd näpuga vaja rida ajada, et saada aru, mis uuel aastal toetuste taotlemises muutub.

Kuulutati välja tänavused parimad mahetootjad ja -tooted. Parimaks mahetootjaks sai maakarja kasvatav Uustla talu Saaremaalt. Parima mahetoidu tiitli võitis osaühingu Minna Sahver marmelaad tumedas šokolaadis „Rabade maitsed” ning parimaks mahejoogiks valiti Rand & Rossi mahe metsmustika- ja mustasõstra­glögi.