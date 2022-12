Mis jääb seapeki ja silo vahele ehk kuidas katta peolaud ilma lihata

Taevast kallab tonnide viisi alla valget ollust, aasta pööraseim kuu on korraliku hoo sisse saanud ning armu ei anta kellelegi. Katkematu aisakellade kolin peksab ilmsüüta inimestel armutult kõrvust verd välja ning kõigi panga­arved on asjalike ja vähem asjalike kinkide tarvis tühjaks kratsitud, kuid ikka selgub, et üks lehma lellepoeg on kahe silma vahele jäänud. Mnjah, nii mõnigi meist tahaks hoopis koduukse seestpoolt lukku keerata, paksud kardinad akende ette tõmmata ja looteasendis kõik “Õnne 13” osad ühe jutiga ära vaadata. Aga on veel vara põlved nõtku lasta – põhipidu seisab alles ees.