Näärid väärivad pühade pikendamist

Mõlemal puhul toodi tuppa õled, söödi sealiha ja verivorste, õlut valmistati nii, et jagus mõlemaks tähtpäevaks. Toiduajaloolase Anu Kannikese sõnul küpsetati nii jõuludeks kui näärideks eriline leib, millele oli lisatud seemneid, koorikusse torgatud viljapäid. Leivale riputati soola ja viidi nääriööl loomadele uue aasta tervituseks, et neilgi tuleks hea aasta. Talust talusse liikusid jõulu- ja näärisokud, ka nääripoisid. „See komme oli enam levinud Lääne-Eestis ja saartel. Sokud soovisid perele õnne, tervist ja jõukust. Samuti valmistati eeskätt läänepoolses Eestis talude kaunistuseks õlest näärikroone, jõuluks ja aastavahetuseks,” lisas Kannike.

Ajaarvamine muutus täpsemaks

Kui varem olid jõulud tunduvalt tähtsam püha, siis kalendrite levikuga, samuti ajakirjanduse mõjul ja ajaarvestuse täpsemaks muutudes hakkas rahvas uue aastanumbri tulekule enam tähelepanu pöörama. „Jõuluõhtul mõeldi kõigele – tuleva aasta vilja- ja karjaõnnele, surnud esivanematele, pere ja kogukonna õnnele üldiselt,” sõnas Kannike. Aastavahetuse kommetes on esiplaanil üksikinimese isiklik edu ja tulevik – mida tähtsamaks see ühiskonnas muutus ehk mida domineerivamaks tõusis individualism, seda rohkem tajus inimene aastavahetust pöördepunktina. „Jõulukombestik on aktiivsem, aastavahetuse oma pigem passiivsem ja keskendunud rohkem ennustustele,” selgitas Kannike. Ennustati tinavalamisega, öiste häälte kuulamisega, koldetuhale tekkinud jälgede ja muu järgi – peamiselt seda, kas uuel aastal jäädakse elama samasse või kolitakse, kas abiellutakse, saadakse lapsi jne.