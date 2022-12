Just need C-vitamiinist tulvil viljad aitavad tervena püsida

Huvitav on ka fakt, et C-vitamiini ei ole loomariigis võimelised ise sünteesima inimene, inimahvid ja merisiga ning nad peavad kogu vitamiini taimsetest toiduainetest hankima.

Samas üle 1000 mg suurused sünteetilise C-vitamiini kogused tekitavad unetust, peavalu ja kutsuvad esile kapillaarseid verejookse. Seega ei ole apteegist ostetud vitamiinitrops mitte ohutu maius, vaid ikkagi ravim. Mida suuremas koguses C-vitamiini kasutatakse, seda vähem ta imendub. 90 milligrammist imendub umbes 90%, ühest grammist pea 50%, viiest grammist 12–20%. Kestev liigtarbimine viib C-vitamiini ülejäägi kaltsiumoksalaadiks, mis on neerukivide põhiline koostisaine. Täiskasvanu päevane C-vitamiini vajadus on 75 mg (1 mg 1 kg kehakaalu kohta), lapsel poole väiksem ja murdeealisel noorukil ning last imetaval naisel, aga ka kroonilisel suitsetajal on see kogus mitu korda suurem.