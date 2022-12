Uus rakendus soovib kokku viia toitlustajad ja väiketootjad

Ettevõtte kahel asutajal Dominik Sklyarovil ja Ricko Tammel on restoranide valdkonnas ka varasem kogemus. „Nägime, kui raske on esitada tellimusi väikestele ja keskmise suurusega tarnijatele ning kui ajakulukad on need protsessid,“ rääkis ettevõtte tegevjuht Dominik Sklyarov. „Suheldes teiste restoranidega hakkasime mõistma, et tegelikult on see mure paljudel ja lisaks on probleem ka selles, kuidas leida oma restoranidesse ning kohvikutesse uusi ja erilisi tooteid.“