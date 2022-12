Paks lumikate ei suutnud seakatku levikut piirata

Tartu Jahindusklubi tegevjuhi Tõnu Petersoni sõnul on seakatk Tartumaal arvatust kiiremini levinud. „Lootsime, et paks lumikate takistab katku levikut, aga millegipärast see nii ei läinud. Praeguseks ei ole lumikate enam takistuseks ja pärast jahirahu jätkub jaht täie hooga. Kõiki Tartumaa jahiseltse on olukorrast informeeritud ja kellel on desoaine otsas, saab seda Põllumajandus- ja Toiduametist (PTA) juurest,“ selgitas Peterson Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehel.