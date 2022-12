Pööripäeval tee hingenukk

“Talv on rütmide algus, kus kõike saab korrastada uue eel,” ütles Lee ja lisas, et Päike on kolm päeva kodus, see on aeg, kus ei tehta liigselt tööd, ei muretseta, ei otsita vigu ega kisuta riidu. “On aus olemise aeg, eelkõige enda jaoks. Talve pööripäev pole leppimiseks, vaid pigem endale tõe tunnistamise aeg: kas mu süda seda tahab,” õpetas Lee.