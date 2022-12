Mis oli aasta parim maitseelamus?

Mikk Marran, RMK juhatuse esimees

Mikk Marran.Sander Ilvest/Postimees Foto: Sander Ilvest

Minu üks lemmik on Villagu astelpajumoos. Seda valmistab küll minu isale kuuluv ettevõte, aga hoolimata n-ö kallutatud hoiakust on see väga maitsev moos. See on tehtud tervetest marjadest ja pole liiga magus, marjade enda maitset on ka tunda.

Minu teine lemmik on Rebaseonu maasuitsupeekon, mis on viilutatud ja väikesesse pakki pakendatud. See ongi nagu ehtne talusink, mis igas maamajapidamises sahvris või aidas rippus. Nüüdsel ajal on see käepäraselt viiludeks lõigatud ja pakendatud, ainult võta ja pane leiva peale või pannile.