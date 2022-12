Nopri tegevjuht TikTokist: Kui konkurents on väiksem, on õige aeg toimetada

TikTokis laineid lööva Nopri talu kanalil on peaaegu 17 000 jälgijat, üle 379 000 meeldimise ja vaatamisi rohkem, kui on Eestis inimesi. Mõnel videol on üle saja tuhande vaatamise, mis Eesti mastaabis on korralik saak. TikToki kanaliga alustas Nopri kaks aastat tagasi. „Algul sai põlve otsas testitud ja nikerdatud. Kui saime head tagasisidet, et inimesi päriselt huvitab, mis meil Nopris toimub, siis nägime, et see on õige suund, kuhu minna,” rääkis Nopri tegev- ja turundusjuht Karl Niilo.

TikTok on sobiv platvorm tutvustada, kuidas Nopri farmis töö ja elu käib. „Nopris on alati olnud sellised väärtused, et tahame toota puhast toitu. See on üks viis näidata, kuidas tooted reaalselt valmivad. Kes need inimesed seal taga on ja kes mille eest vastutab. Siis potentsiaalsel kliendil tekib seos tootega poeletil – see pole suvaline toode, vaid selle on pakki pannud perenaine Vilve, käsitsi ja kulbiga,” selgitas Niilo.