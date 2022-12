Pane oma teadmised proovile: kas tunned neid mänguasju?

Kassimärss

See punutud kandiline mänguasi on kassimärss. Kuigi on öeldud, et sellega said lapsed imiteerida ka lõõtsamängu, viis tuli siis ise juurde vilistada, oli selle punumine Reet Piiri sõnul eelkõige ikkagi näpuosavuse arendamiseks ja põnevuse pakkumiseks. Pildil olev kassimärss on tehtud pajukoorest ja venitada teda eriti ei anna. „Mulle õpetas vanaema kassimärsi tegemist ja mulle meeldis seda väga teha, see oli nii huvitav põimimine,” meenutas Piiri.