AJALUGU ⟩ Piparkoogimehikesed leiutas Inglise kuninganna

Eestis algul luksuskaup

Kannikese sõnul said piparkoogid populaarseks seetõttu, et rohke suhkru- ja vürtsisisalduse tõttu säilisid nad kaua ja neid oli kerge importida. Valmistati nii kõvasid kui pehmeid, meekoogitaolisi piparkooke. „17. sajandi algusest on teada, et Eesti linnades kuulus pagari meistritööde hulka just piparkookide valmistamine,” kinnitas Kannike.