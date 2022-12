Elupõline saarlane Priidu Saart (26) avastas endas fotograafiapisiku juba pisikese poisina. Nüüdseks on temast sirgunud vabakutseline loodusfotograaf, kelle missioon on kodumaa looduse ilu ja mitmekesisus ka teisteni tuua ning seista selle eest, et inimeste side loodusega ei katkeks.

Kuressaare linna servas üles kasvanud Saartile meeldis juba poisipõlves kodumaja taga asuvas metsatukas uitamas käia. Huvi looduse vastu süvenes ka iga-aastastel perekondlikel väljasõitudel Sõrve säärde, kust on pärit Saarti ema. Oma rolli mängis ka see, et Saarti isa pildistas toona ise vana kaameraga Zenit. „Minu jaoks oli see protsess hästi põnev – erilisematel puhkudel tehti pilti ja alles hiljem sai näha, mis fotost välja tuli,” rääkis ta.

11aastaselt oli Saartil kogutud piisavalt taskuraha, et soetada esimene kaamera, digitaalne seebikarp, nagu ta seda hellitavalt kutsub. Sellest ajast saati on fotokaamera Saarti lahutamatu kaaslane. „Kooliajal olin tagasihoidlik noormees ja loodus oli minu jaoks enda mahalaadimise koht. See kõik tuli hästi loomulikult, et ma just loodus­fotograafia leidsin. Kindlasti soodustas seda keskkond, kus ma üles kasvasin,” mõtiskles ta.

Loodus pakub rahu