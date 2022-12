Lõpeta söömine, kui mõistus hüüab sulle – aitab küll!

Et kõik lemmikjõulutoidud liigseid kaloreid kartmata laual hoida, tasuks toidu serveerimisel jälgida taldrikureeglit.

Kohe on käes jõulud ja aastavahetus ning ees ootavad tõsisemad söömingud-joomingud. Juba vanast ajast on komme jätta toidulauale jõulude, vastlate, jaanipäeva, aastavahetuse, aga ka pulmade ajal hommikuni toitu, et kellel isu tekib, saab midagi meeldivat põske pista.