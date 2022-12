Kanepitee lubab magusat und

Tartu lähistel Kassisilmas asuva ettevõtte Relaxationland tegevjuht Kelly Uuk sõnas, et kanep on vastuoluline taim, mille teatud sordid sisaldavad psühhotroopset THC-d. Kuigi ka sellest otsitakse tervistavat ja valuvaigistavat mõju, kaasneb pahupool, näiteks sõltuvus. CBD puhul sellele kinnitust ei ole. „Sõltuvust tekitavad psühhoaktiivsed ained. Ma peaksin ammu sõltuvuses olema, sest olen viimase aasta jooksul väga palju seda joonud,” lausus Uuk.

Psühhotroopset THC-d on tees minimaalselt. „Ühes kanepisuitsus on üle 20 protsendi THC-d, aga meie tees 0,11 protsenti,” selgitas Uuk. „Vahe on tohutu.”