Seakatk levib jõudsalt nii Kagu-Eestis kui Lääne-Virumaal

Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on olukord seakatkuga muutunud halvemaks. „Ühe nädala jooksul kuus aktiivse viiruse leidu nii Põhja- kui Lõuna-Eestist on päris palju. Lätis on olukord veelgi hullem, seal oli nädala jooksul 37 positiivset leidu, sh ka Eesti piiri lähedal. Nii veterinaaride kui jahimeeste seltsi poolne palve Kagu-Eesti ja Virumaa jahimeestele on sigade küttimist võimalusel intensiivistada, loomulikult arvestades kohalike lumeolusid ja toimetada tuleks nii, et koeri mitte ohtu seada,“ sõnas Korts seltsi kodulehel avaldatud tekstis.