Looduskalender ⟩ Talvele pöörab kolmapäeva õhtul

Heidan pilgu õuetermomeetrile ja tõepoolest... Pool kuud kestnud külmakraadidest on ootamatult siin Eestimaa lõuna-aladel lõpuks saanud plussid. Plussi on nihkunud ka aknataguste jälgede värvivalik, seni pidevalt säravvalgetest jälgedest on saanud hallsinised veeaugud. Jah, täna pole vaja esimese asjana puukorviga ahjupuid tooma tõtata, vaid võib rahulikult jälgida räästa tilkumist... tilk, tilk, tilk, hüpnotiseerib meid Sügis.

Talv algab toomapäeval

Tõepoolest, kalendritalve jõuame ööl vastu neljapäeva, toomapäeval, 21. detsembril kell 22.48. Ja raske on praegu öeldagi, mis kellast öö algab. Pimedas algab me tööpäev ja pimedas lõpeb, samas süda hüppab rõõmust juba mõtte juures, et kohe-kohe, hakkab valge aeg kukesammudel pikenema.

Sügistalve pööripäival panvat mutt oma tütre mehele. Kanepi

Pimeda aja lõpupäeva tasub kasutada kogu mustuse ja vana prahi toast väljaajamiseks, ahjude puhastamiseks ja kerisekivide vahetamiseks. Toomapäeval läheb päike oma talvepesasse ja jääb sinna neljaks päevaks. Küllap selleks tuleb tee tulekoldest taeva poole lahti teha, et päikeseketas pääseks hea hooga jälle suve poole liikuma.

Tavatult paks lumi

Küllap sel nädalal saamegi näha ka seda, kuidas vana lumi aegamööda ära sulab, selleks, et uus ja valge tulla saaks. Aga veel pühapäeval, kui isale kalmistule 90. sünniaastapäevaks küünalt viisin, siis avastasin, et Raadil on tänavu lund rohkem, kui ma üldse kunagi mäletan.