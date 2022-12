Maailma teraviljavarud langevad uuel aastal veelgi

Põllumajandusettevõtjana tegutsev Lennart Nilsson kasvatab teravilja ja lihaveiseid. Tema sõnul on turgudel valitsev ebakindlus kasvanud juba aastaid ning seda süvendab veelgi Vene-Ukraina sõda, vahendas EPKK uudiskiri. „Kui vaatame rahvusvahelist teraviljaturgu lähemalt, siis tingimused on läinud aina kitsamaks. Kui jälgime börsil pakutavaid hindasid, siis reaalsus on teine, kui põllumeeste ootused. See aga muudab turu üha volatiilsemaks ja hinnad kõiguvad üsna palju. Väetiste ja taimekaitsevahendite kättesaadavus on läinud hinna mõttes vähemaks. Samuti lisab kliimamuutus juurde pingeid, sest kui on kuumad ilmad, siis on ka suur kuivus ja sama moodi on jahedate ilmadega – kontrastid suurenevad,“ loetles pingeallikaid Nilsson.

„Seega mõjutab põllumajandussektorit enim valitsuspoliitika vähene toetus, ekstensiivistumine vaatamata rahvastiku kasvule, pakkumise ja nõudluse vahe, kliimamuutused, väetiste kättesaadavus ja -hinnad, uued suunad taimekaitse poliitikas, logistikaprobleemid ja teraviljatehingutes tingitud hinnariskid,“ võttis Nilsson teemad kokku.

Nilsson osutas ka aina süvenevale toidunappusele. Ta viitas rahvusvahelise teraviljanõukogu tänavu aasta ülevaatele, kus toodi välja, et tarbimine ületab tootmise mahtusid. „2023 aasta prognoos jätkab sama kõverat ja maailma teraviljavarud langevad veelgi. See, mis teraviljaturul toimub, selles peitub vastus miks hinnad tõusevad. Kui vaatame seda, kui palju on teravilja all maad, siis hektarite hulk väheneb ja ka siin langus üha jätkub,“ osutas Nilsson.