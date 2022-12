Uuel aastal tohib püüda rohkem räime, koha ja ahvenat

Liivi lahe räimekvoot on järgmisel aastal jätkuvalt väga suur – 21 078 tonni. Läänemere avaosa räimekvoot suurenes 7957 tonnini. Kilukvoot on 25 671 tonni ehk on pisut väiksem kui tänavu. Neile kvootidele lisandub veel kuni 10% lõppeval aastal püüdmata jäänud koguste varal.